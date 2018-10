Fullproof132up meets Endstation

× Erweitern climax

Am dritten Donnerstag im Monat hat Endstation Stuttgart im Climax das Zepter in der Hand. Unter dem Motto „Yes We Can Party“ ist das Kollektiv nicht nur für erstklassige DJ-Sets, sondern auch die eigene Show im Freien Radio Stuttgart und diverse Events in der Region verantwortlich.

So eben auch die monatliche Residency im Climax, die E-Punk und David Demian seit mehreren Jahren gekonnt verteidigen. Kein Wunder, schließlich wissen die beiden genau, wie man auch unter der Woche schon für Partyfeeling sorgt und versüßen der Crowd mit feinsten elektronischen Sounds den Donnerstag.

www.tinyurl.com/endstationstuttgart