Fullproof132up pres. Panopticum

Kabinett der Kuriositäten trifft auf Institut für Höhepunkte – Panopticum und Climax machen gemeinsame Sache! ​Als Vertretung des kreativen Kollektivs sind am letzten Donnerstag im August Robin Seitter und Input Output zu Gast in der Calwer Straße 25.

Während ersterer im Rahmen der Panopticum-Events auch des Öfteren mal gemeinsam mit seinem Bruder an den Decks steht, durfte letzterer diesen Sommer u. a. beim Stadtstrand Open-air in Esslingen und dem Fuchs & Hase Festival in Herrenberg sein Können unter Beweis stellen. Das beide allerdings auch miteinander wunderbar harmonieren, kann man zu dieser Gelegenheit bei „Fullproof132Up“ mit Gastgeber Björn Scheurmann erkennen.

