Fullproof132up x Panopticum

„Fullproof132up“ meets Panopticum – eine Kombination, die sich in den letzten Monaten bereits einige Male als äußerst erfolgreich herausgestellt hat.

Kein Wundern, passt das Kollektiv für „feinste elektronische Musik, Events im Raum Stuttgart und Schwäbisch Hall und ausgefallene Ideen“ mit seinem Konzept doch bestens in die Welt des Climax‘. Seit bald sechs Jahren vereinen die Stuttgarter Jungs und Mädels die Liebe zur elektronischen Musik mit dem Hang zum Kuriosen und schaffen so immer wieder ganz besondere Aktionen. An diesem beiden sind die beiden Künstler Denis Skok und Tim Tenbohlen als Panopticum-Aushängeschilder an den Decks zu bewundern, musikalische Unterstützung gibt’s von Resident Björn Scheurmann.

