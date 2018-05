Fullproof132up

Als Gründungsmitglied des Kollektivs Weview, das erst kürzlich auf den zweiten Geburtstag anstoßen durfte, hat sich Hänsn ganz der elektronischen Musik verschrieben.

Konnte er mit Gitarren- und Klavierunterricht früher noch wenig anfangen, fand er schließlich über seine Begeisterung für Festivals und Künstler wie The XX oder Paul Kalkbrenner seine musikalische Richtung. Mit dem Umzug nach Stuttgart ergaben sich schließlich immer mehr Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten als DJ und Produzent unter Beweis zu stellen und auszubauen, was schließlich auch in der Gründung des eigenen Labels mündete. Unterstützung bekommt der junge Mann an diesem Abend von Climax-Resident Paperboy. Viel Spaß beim „dancen mit Hänsn“!

www.fb.com/hansnmusic

www.fb.com/paperboyaudio