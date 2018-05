Fullproof132up

Vom Clubgänger hinters DJ-Pult: Als Fan des legendären Club Prag begann Markus 2009 hier selbst aufzulegen. Als die Location schließlich ins Bosch-Areal umzog, blieb der Stuttgarter – und zählt als Resident im Lehmann mittlerweile zu den Aushängeschildern des Clubs.

Von seinen Anfängen im Hardcore Punk zog es ihn schließlich zu elektronischer Musik: das Projekt Hours war geboren. Mit seinem einzigartigen Style und einer Bandbreite von groovigen Ambient Sounds über House Tunes bis hin zu Techno schafft es der DJ und Produzent mühelos, die Crowd mitzuziehen und für erstklassige Stimmung auf der Tanzfläche zu sorgen. Neben Releases auf Affin und Second State ist Hours außerdem mit seinem eigenen Label Concepts Of Time erfolgreich. Für seinen Besuch im Climax steht dabei ein ganz besonderes Special an: Hours back-to-back Björn Scheurmann all night long!

www.fb.com/hourstechno

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann