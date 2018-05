Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – und so versammeln sich am letzten Donnerstag im Monat gleich drei DJs in der Climax-Booth: Marc Forbes, Fernando Pais und Björn Scheurmann stehen für einen vielversprechenden Frühstart ins Wochenende bereit.

Während der Fassade-Labelhead als Resident der „Fullproof132Up“-Reihe den meisten Donnerstagfans schon ein Begriff sein sollte, sind auch die anderen beiden Akteure keine Unbekannten im Stuttgarter Nachtleben. Marc Forbes ist neben dem Climax u. a. auch regelmäßig im ToY anzutreffen sowie neben seiner Tätigkeit an den Turntables auch als Fotograf unterwegs und auch Fernando durfte seine Leidenschaft für technoide Tunes schon das eine oder andere Mal im Climax ausleben. Auf ein gelungenes Wiedersehen!

www.soundcloud.com/marc-forbes

www.soundcloud.com/fernando-pais

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann