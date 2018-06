Fullproof132up

Herzlichen Glückwunsch – Basti und Milan starten mit ihrem „Birthday Bash“ in den Juli! Die beiden DJs haben sich zu ihrem Ehrentag noch einen weiteren Climax-Resident eingeladen:

Raphael Dincsoy setzt zwar diesen Monat mit der „Session Deluxe“ aus, gesellt sich aber dafür direkt beim ersten Termin im Juli zu den Jungs. Neben seinen regelmäßigen Gigs in der Calwer Straße 25 ist der Stuttgarter DJ und Produzent außerdem als Booker für den Club Lehmann tätig und holt so regelmäßig die heißesten Techno-Acts in den Kessel. Und auch die beiden Geburtstagskinder dürften den hiesigen Nachtschwärmern bereits bekannt sein: Während Milan nebenbei noch als Teil des Projekts Me’n’Mine unterwegs ist, lebt der ursprünglich aus Bayern stammende Basto alias Audiooptiks seine Leidenschaft für frische elektronische Sounds immer wieder gerne hinter den Reglern diverser Club-Anlagen aus. Happy Birthday!

Raphael Dincsoy (Flash / Session Deluxe)

Audiooptiks

Milan Haack

