Fullproof132up

Am zweiten Donnerstag im November erwartet die Gäste in der Calwer Straße 25 ein ganz besonderes Schmankerl: Resident Björn Scheurmann hat sich Jan Blumingdale für ein Back-to-back-Set in die Booth geholt!

Der aus Nürtingen stammende DJ hat sich auf Deep House, Tech House und Techno spezialisiert und bei seinen letzten Auftritten im April und Juli bereits Climax-Erfahrung sammeln können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Crowd ihm auch dieses Mal hold bleibt, stehen also gut. Support kommt von Newcomer Vikamin, der seinen open minded Style selbst als „Progracid-Tech-House“ bezeichnet.

