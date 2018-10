Fullproof132up

Gastgeber Ray Okpara hat sich für seine Partyreihe „It’s Ours“ im November wieder einmal einen guten Freund eingeladen: Marko Nastic ist bereits seit Mitte der Neunziger Jahre in der serbischen Hauptstadt Belgrad als DJ und Produzent aktiv und gilt dabei als einer der Top-Acts in Südosteuropa.

Gemeinsam mit seinen Wegbegleitern ist er maßgeblich für den Aufbau der Clubszene im Balkan bekannt, die schon Schreiber von Magazinen wie Mixmag, The Face, DJ und NME inspirierte. In fast 20 Jahren hat Marko mehr als 200 Veröffentlichungen hervorgebracht, darunter auch zahlreiche Remixe und Co-Produktionen. Als Resident des „Exit“-Festivals und Teil des Projekts „Easy Tiger“, das sich neben einer Partyreihe nun auch als Label einen Namen macht, konnte er sich auch international eine Fanbase aufbauen. Außerdem veröffentlicht der Serbe auch auf Rays Label Ama Recordings, der wiederum seinerseits auf Markos Imprint Sake & Vinyl Only aktiv ist. Klingt nach echten Partners in crime, die bereits etliche Male zusammen aufgelegt haben und sicherlich auch diese Nacht unvergesslich werden lassen. Für das Warm-up sind die beiden Stuttgarter Glebo & Arg In zuständig. Um es mit den Worten von Charles Bukowski abzuschließen: „Some people never go crazy. What truly horrible lives they must live.“

www.fb.com/djmarkonastic

www.fb.com/rayokpara