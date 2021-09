Fums und Grätsch

Jeden Montag zersägen die FUMS-Fachkräfte Fritzsching und Strohmaier das aktuelle Fußballgeschehen, fügen ihren Klecks Honigsenf Expertise hinzu und ordnen die Realitäten in ihrer eigenen und unnachahmlichen Art und Weise für euch ein.

Eine Schippe Bundesliga, die Portion Champions League, ein bisschen Kreisliga, paar Thurn-und-Taxis’sche O-Töne und ZACK, fertig ist der 6-Gänge- Ohrenschmaus. Verbales One Touch für die zarten Lauschmuscheln. Von den Hochglanzarenen bis runter in den übelsten Amateursumpf und zurück. Zwischen Champions League, Asche, Blutgrätsche und Bier – Fritzsching und Strohmaier starten eine Reise durch den Kosmos aller Fußballwelten. Ihres Zeichens Autoren des modernen Klassikers „How to Survive Kreisliga: Für die wahren Helden des Fußballs – So wirst du zum Champion der Kreisklasse“ und Mitglieder im Team von FUMS* bespielen sie das gesamte Feld zwischen Fußball und Humor – und das ohne Libero.

Ihr Podcast „FUMS & GRÄTSCH“ begeistert Woche für Woche unzählige Hörer und ist fester Bestandteil der deutschen Sportpodcast–Szene. Nun der nächste Schritt. Das hat gerade noch gefehlt. Und genau deswegen machen sie’s ja – jetzt live und mit ein bisschen Pech auch ganz in eurer Nähe.

*FUMS: Hier wurden einst der #ARBEITSNACHWEIS erfunden und der #FRITZLOVE-Hype geboren. Der #SPRUCHDESTAGES, Gags in der Rubrik #AUFEIGENEGEFAHR, Photoshop Battles und das Twitter-Gewitter #FUMSLIVE parallel zu großen

Fußballspielen. Bei FUMS wird One Touch gezockt und volley verarbeitet – aus den Untiefen des Raumes, immer ganz nah dran am Mann. FUMS - das Magazin für Fußball & Humor. Schnell, direkt, meinungsstark.

www.fuglive.de