Fungi Future Forscherlabor für Kids

Mit den Kunstvermittlerinnen Andrea Liebe und Uta Weyrich

In einem einwöchigen Forscherlabor in den Sommerferien 2025 erkunden Kinder die faszinierende Artenvielfalt der Gattung Pilz und nehmen ihre vielfältigen Erscheinungsformen und Strukturen unter die Lupe. Das Besondere an diesen Gewächsen sind ihre kommunikativen Fähigkeiten, die fast wie ein

unterirdisches World Wide Web funktionieren. In der Woche entsteht eine neue Installation, die auf das Kunstwerk von Barbara Ehnes reagiert und diese myzel-artig fortführt.

Für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren

Anmeldung unter: fleischermuseum@boeblingen.de