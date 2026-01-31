Jugendstück mit der Kraft zur Selbstermächtigung von Till Wiebel. Ab 11 Jahre.

Malte Schröder – 13 Jahre alt und komplett durchschnittlich – wird von seiner Mutter über den Sommer in ein mysteriöses Ferienlager der Arthur McPush Company gebracht. Hier trifft er auf Jugendliche, die ganz anders sind als er: Im Gegensatz zu ihm sind alle auf besondere Weise begabt und komplett außerordentlich!

Im Camp können sie an ihren Fähigkeiten feilen, ihre Interessen frei entfalten und selbst bestimmen, wie sie zusammenleben wollen. Denn hier gibt es keine Erwachsenen. Überhaupt keine! Doch der Schein trügt. Als sich herausstellt, das alles anders ist als gedacht und wer wirklich hinter dieser dubiosen Stimme steckt, die zu den Jugendlichen spricht, ist Widerstand gefragt.

Till Wiebel erzählt von einer Gruppe junger Menschen, die bisher im Alltag um die Akzeptanz ihres Umfelds kämpfen mussten und jetzt ihr Zusammenleben selbst gestalten können. Ein Text, der Mut verleiht, an sich selbst und eine offene Welt des gleichberechtigten Miteinanders zu glauben.