Funkenflüge

Ein Theaterspaziergang in der Tübinger Altstadt über Zeiten im Aufbruch und Menschen in Aufruhr.

In Tübingens Gassen erheben sich im Jahr 1848 Stimmen gegen Obrigkeit und Zensur, durch alle Stände geht der Ruf nach Presse- und Meinungsfreiheit. Ludwig Uhland steht zur Wahl als Abgeordneter für die Frankfurter Nationalversammlung – Mut zu Visionen und Solidarität mit den Aufständischen sind gefragt.

1968 recherchieren Tübinger Studierende zur 1848er-Revolution – mitten in ihrem eigenen revolutionären Aufbruch. Auch hier steht eine Wahl an für den Landtag – nicht ohne Bedrohung für die damals nochjunge Demokratie durch Stimmenzuwächse der rechtsextremen Partei.

Epochen treffen aufeinander, immer wieder Aufbruch und Erneuerung. Im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit wird Geschichte lebendig und aktuell.