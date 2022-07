Funktionelle Lebensmittel – brauch ich die?

Funktionelle Lebensmittel sind Nahrungsmittel, die einen Zusatznutzen versprechen und halten neben Nahrungsergänzungsmitteln immer mehr Einzug in den deutschen Haushalten. Die Auswahl ist riesig.

So gibt es beispielsweise mit Ballaststoffen und Bakterien angereicherte Joghurts, proteinreiche Puddings und Riegel, mit Vitaminen aufgefüllte Fruchtsäfte, mit sekundären Pflanzenstoffen ergänzte Salate oder Margarine mit besonders vielen Omega-3-Fettsäuren. Immer sind diese Lebensmittel mit zusätzlichen Inhaltsstoffen versehen. Sie sollen nicht nur sättigen, sondern auch eine bestimmte gesundheitliche Wirkung erzielen und unseren Körper fitter und leistungsfähiger machen. Der wissenschaftliche Nachweis des Nutzens von „Functional Food“ - so werden diese Produkte auch genannt - steht in den meisten Fällen noch aus. Im Ernährungsgespräch am Dienstag, 02.08.2022 um 19:30 Uhr in der Wandelhalle wird Iris Gutbrod, Diätassistentin der Kurverwaltung, der Frage nachgehen, ob man funktionelle Lebensmittel wirklich braucht. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Am Samstag, 6. August wird um 10 Uhr ein KochImpuls unter dem Titel „Funktionelle Lebensmittel von Mutter Natur“ in der Lehrküche des Kurhauses angeboten. Eine Anmeldung ist im GästeService im Haus des Gastes oder unter 07931 – 965 250 erforderlich.