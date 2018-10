Das funktionierende Kind - Zwischen Behütung und Überforderung

Familien stehen unter widersprüchlichen Anforderungen. Zum einen sind sie der Ort, von dem sich ihre Mitglieder Wertschätzung, emotionale Anteilnahme, Liebe und Anerkennung erhoffen. Zum anderen soll die elterliche Erziehung die nachfolgende Generation in das gesellschaftliche Gefüge einpassen. Hier soll der Mensch möglichst reibungslos, flexibel und berechenbar funktionieren. Diese widersprüchlichen Anforderungen lassen sich nicht leicht unter einen Hut bringen. Herr Dipl.-Päd. Mag. theol. Arne Burchartz wird an diesem Abend der Frage nachgehen, wie psychische Überforderung in Familien entsteht, wie man damit umgehen kann und welche Lösungswege sich finden lassen. Herr Burchartz ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut in freier Praxis in Öhringen. Der Eintritt ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Veranstalter ist die Elterninitiative „Wichtig zu wissen“ in Kooperation mit der Stadt Öhringen.