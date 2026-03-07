Funky Monkey – Groove & Soul

Das Groove- und Soul-Highlight aus dem Kessel.

Mit einer versierten Rhythmusgruppe und starken Stimmen bringt die Formation regelmäßig die Clubs zum Kochen.

Ihr Repertoire ist eine Reise durch die Geschichte des Soul – von den Klassikern der Motown-Ära bis zu den Chart-Hits von heute.

Ein Muss für alle, die handgemachte Musik und pure Spielfreude schätzen.

Get ready – it’s Funky Monkey Time!

Beatriz Simoes - Vocals

Lara Pscheidt - Vocals

Benny Eisel - Gitarre

Andreas Skandy - Keys

Moritz Holdenried- Bass

Christoph Müller - Drums