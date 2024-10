Funky Pepperonies und Johnny Strange – Schenke eine Ziege-Benefizkonzert

Die Funky Pepperonies unterstützen an diesem Abend einen Guten Zweck mit ungebremster Spielfreude und dickem Sound für eine randvolle Tanzfläche.

Das Repertoire besteht aus funkigen Motown-Klassikern, aus altem und neuem Soul. Altes wird mit Neuem vermischt und mit einer ordentlichen Prise Hip Hop gewürzt.

Außerdem auf der Club-Bühne: Johnny Strange. Mitglied von CULCHA CANDELA & GORILLA FUNK. Johnny bringt euch die bekanntesten Hip Hop Beats direkt aus Berlin und wird euch mit neuen und alten Songs gleichermaßen begeistern.

Schenke eine Ziege e.V. und Kasese Give A Goat – Africa teilen ein gemeinsames Ziel: Die Verbesserung der Lebensbedingungen der Landbevölkerung im District Kasese in Uganda. Die Organisation ist die Anlaufstelle für Kleinbauernfamilien, wenn es um Gesundheitsfragen, Ausbildungsmöglichkeiten oder Einkommensgenerierung geht. Ziegen stehen dabei im Mittelpunkt. Die Tiere werden an ausgewählte, bedürftige Familien abgegeben, die zuvor unterschiedliche Workshops zum Thema artgerechter Tierhaltung, Landwirtschaft oder Hygiene besucht haben. Mit der Ziege können sich Familien ein zusätzliches Standbein. Wer heute eine Ziege schenkt, schenkt eine symbolische Ziege und begleitet das ugandische Projekt auf dem Weg in seine finanzielle Unabhängigkeit.

Weitere Infos gibt's unter www.schenke-eine-ziege.de