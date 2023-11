FUNTASIA - Öhringer Kindertheater

Kindertheater für Kinder ab 3 Jahren.

Der Katthulthof liegt still im tiefen, weißen Schnee, im Haus sind alle fleißig und kochen und backen für die Weihnachtstage. Der Bauer und der Knecht versorgen die Tiere und legen die letzten Vorräte für den Winter an. So ist zwar allerhand zu tun, aber es herrscht allenthalben friedliche Vorfreude, wenn da nicht der blonde Lausejunge Michel wäre: Schüsseln, Schuhe, der Weihnachtsschmuck und selbst Besucher – nichts ist vor Michel sicher. Er fegt wie ein kleiner Wirbelwind durch die Adventszeit, immer auf der Suche nach neuem „Unfug“...