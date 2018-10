Funtasia Öhringer Kindertheatertage

Es war einmal ein kleines Mädchen, wissbegierig und mutig, das wollte die Welt kennenlernen. So machte essich voller Vertrauen und Zuversicht auf den Weg mit nichts weiter als den Kleidern, die es am Leib trug und einem Stückchen Brot. Unterwegs begegnen ihm Menschen, denen es nach und nach alles verschenkt, was es besitzt: einem Hungrigen das Stückchen Brot, einer Frierenden seine Jacke ... bis zuletzt auch das letzte Hemdchen fällt…Eine spritzige, witzige voll weihnachtlicher „Nächstenliebe“ bestückte kleine Geschichte mit musikalischen Einlagen.