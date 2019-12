FUN TASTIC - Eine Stadt - 5 Gastros - 5 Comedians. Erleben Sie 5 Comedy-Newcomer aber auch alte Hasen der Comedy-Szene, in einer Nacht. Fun Tastic- ein Angriff auf Ihre Lachmuskeln. 5 Comedians, die unter anderem auch bekannt sind aus Comedy-Formaten wie dem Quatsch Comedy Club, Night Wash oder dem NDR Comedy Contest treten an einem Abend in 5 verschiedenen Locations auf und präsentieren jeweils 20 Minuten aus ihrem aktuellen Programm. Sie machen es sich mit Speißen und Getränken in dem von Ihnen gebuchten Restaurant gemütlich, während die 5 Comedians im Wechsel ihr Programm präsentieren. Bei den Wechsel haben Sie in der Regel 15min. Zeit für eine kleine Pause. Erleben Sie einen unvergesslich lustigen und kurzweiligen Abend. Kein Sitzplatzanspruch. Es gibt auch Stehplätze