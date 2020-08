Funtastic Comedy Night

Jochen Prang - Stand-up Comedian

Jochen Prang macht nicht viel. Er steht auf der Bühne und redet. Aber wie! In einem wahnwitzigen Ritt wird alles auseinandergenommen was die Menschheit so umtreibt! Wieso streicheln Menschen in Berlin Bushaltestellen? Was hätte Jesus mit YouTube erreicht? Ist Tinder gut für den Weltfrieden? Wieso heißt es Social Media, wenn sich am Ende doch nur alle asozial verhalten?

All das wird ein für allemal beantwortet... Vielleicht.

Aber keine Angst. Jochen Prang holt hier nicht den moralischen Zeigefinger raus. Es ist eher ein souveräner Mittelfinger. Gerne auch mal gegen sich selbst. Denn mal ernsthaft. Kriegt er es denn hin? Ein verantwortungsbewusstes, achtsames Leben zwischen glücklichen Kühen und getrenntem Biomüll? Mitnichten! Und dann ist er auch gerade Vater geworden. Das hebt den Wahnsinn auf die nächste Eskalationsstufe. Sehr zur Freude des Publikums. Jochen Prang ist clever, intelligent und skrupellos. Sprich: Eine wilde Stand-up Comedy Show die man gesehen haben muss! Also hin da!.

Mehr unter www.der-prangster.de

Florian Simbeck ist der #Ehrenpapa

Verheiratet? Kinder? Womöglich Teenager im Haus? Na dann herzliches Beileid! Niemand hat uns darauf vorbereitet, was mit Kindern, Partner, Hund und all dem auf uns zukommt. Jetzt stecken wir bis zum Hals drin. Florian Simbeck führt uns ganz nah an den Abgrund und springt dann vor unseren Augen schreiend hinunter. Noch nie war der Untergang unterhaltsamer.“

Florian Simbeck ist seit über 20 Jahren Vollprofi im Comedy Geschäft. Er ist bundesweit bekannt als Stand-Up Comedian und Kabarettist, zuletzt vier Jahre lang als Hauptdarsteller in der TV-Serie „Die Komiker“ im Bayerischen Fernsehen BR. Seine Stand-Up Comedy nach amerikanischem Stil spricht ein erwachsenes, modernes Publikum an; die Themen decken sämtliche Bereiche des Alltags ab, in denen sich nahezu jeder wiederfinden kann: vom Leben als junger Familienvater, als Ehemann, über das Miteinander und das Drunter und Drüber, kurzum: jeder kommt auf seine Kosten und aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Mehr unter www.floriansimbeck.de

Mathias Haze

Mathias Haze ist kein Thema heilig: WG-Alltag im Mannheimer Brennpunktviertel, Fleischkonsum oder gar eigenmächtig die Polizei aus dem Verkehr ziehen? Alles schon erlebt, alles halb so schlimm. Haze bewegt sich nur allzu gerne auf schlüpfrigem Terrain – komischerweise ohne auszurutschen. Dank einer ordentlichen Portion Ironie kommt der Charmebolzen des schwarzen Humors immer wieder mit einem blauen Auge und einem Lachen auf den Lippen davon. Authentisch, düster, lustig!