Fuoco

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Vier Musiker, vier Stimmen, ein brennendes Feuer.

Der italienische Akkordeonist Salvo la Ferrera trifft auf eine Stuttgarter Rhythmusgruppe, die mit Oskar Rimmele (Klavier), Nils Becker (Kontrabass) und Christoph Müller (Schlagzeug) besetzt ist.

Das Quartett erzählt in seinen Eigenkompositionen von Fernweh, innerem Aufruhr und stillen Momenten – immer mit o<enem Ohr für das Unvorhersehbare. Dabei tre<en mediterrane Melancholie auf jazzige Freiräume, rhythmische Energie auf kraftvolle Melodien.

FUOCO – ein Ensemble, das lodert, flackert und immer in Bewegung bleibt. Musik, die nicht einfach gespielt, sondern gelebt wird.

Salvo la Ferrera - Akkordeon

Oskar Rimmele - Klavier

Nils Becker - Kontrabass

Christoph Müller - Schlagzeug

