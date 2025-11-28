Furzipups, der Knatterdrache

Die Aufführung ist für Kinder von 3 (Mindestalter) - 7 Jahren geeignet und dauert ungefähr 40 Minuten.

Der kleine Drache Furzipups, der zur Gattung der Knatterdrachen gehört, führt kein einfaches Leben. Im Gegensatz zu seinen Artgenossen gelingt ihm das Feuerspucken einfach überhaupt nicht. Dabei ist es sogar Pflicht für einen richtigen Drachen, dass er bei Gefahr Feuer spuckt. Aber so sehr er sich auch anstrengt, über ein paar kleine Rauchwölkchen kommt er nicht hinaus.

Stattdessen kommt bei ihm immer nur ein dicker Pups… Das marotte Theater Karlsruhe überzeugt einmal mehr mit einer äußerst gelungenen Inszenierung des beliebten Bilderbuchs von Kai Lüftner.