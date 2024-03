Fusion der Künste – Cellikatessen & Keraamika am 01.05.24 – Beginn 17.00 Uhr

Bei dem Konzert Fusion der Künste finden sich, wie auch schon 2020 und 2023, Musikerinnen des Celloensembles Cellikatessen und HipHop Tänzerinnen von Keraamika zusammen, um gemeinsam in einer einzigartigen Fusion aus Musik und Tanz ein buntes Programm an klassischen, zeitgenössischen und modemen Musikstücken aus vielen verschiedenen Ländem und Kulturen zu präsentieren.

Das Projekt Fusion der Künste wurde von Iris Mack 2020 ins Leben gerufen, die beiden großen Ensembles Cellikatessen und Keraamika verbindet allerdings schon seit 2015 (Tanzgala Imagine) eine regelmäßige langjährige Zusammenarbeit und enge Freundschaft.

Mit dem Projekt Fusion der Künste wollen wir in unseren Konzerten eine Geschichte erzählen und unser Publikum mit Klängen und Bildern auf eine Reise in unsere Welt der Phantasie mitnehmen, in der Cello-Ensemble und Tanz zu einer poetischen Sinfonie der Sinne und großen Gefühle verschmelzen.

Zu Hören sein wird unter anderem eine spannende Mischung aus Arrangements der Werke von Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras No.1), Zarah Leander (Von der Puszta will ich träumen),

Pablo Casals (El cant dels ocells), Luiz Bonfá (Black Orpheus), Arvo Pärt (Fratres) und Aram Khachaturian (Spartacus Suite).

Es spielen 6 Cellistinnen und Cellisten der Cellikatessen: Amelie Brune, Nico Benning, Benjamin Kautter, Andrés Ruiz Sará, Iris Mack und David Mack.

Die Tänzerinnen und Tänzer Tänzerinnen von Keraamika sind Lisa-Marie Soldner, Alina Eckert, Amelie Antoni, Jennifer Paglialonga, Tiziano Damigella und Roman Proskurin.

Eintritt frei – Spenden erbeten