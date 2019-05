Die 6 Musiker formierten sich 2015 um den Charismatischen Gitarrenbauer Alex Noe. Jeder live erfahren aus diversen Bands verbindet Sie die liebe zum Rock. So erspielten sie sich in der Unterländer Livemusikszene sehr schnell einen gewissen Bekanntheitsgrad. Jedes Jahrzehnt wird bedient, die Vorliebe allerdings liegt in den 80zigern. Von ACDC bis ZZ Top alles dabei. Das Repertoire ist schier Unbegrenzt, deshalb ist jeder Gig anders als der vorherige. Es wird gespielt was gerade Laune macht und was das Publikum hören möchte.