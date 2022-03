Ohne Figuren, ohne Grundschritte und ohne festgelegte Haltung, aber dennoch zu zweit – kann man so tanzen? Man kann! Verbunden mit dem, was in uns selbst ist. Verbunden mit der Musik.

Und verbunden mit unserem Gegenüber. Wir alle werden an diesem Abend führen, geführt werden und ohne Führen oder Folgen tanzen. Gefühl und Intuition werden wichtiger sein als Vorstellungen und Gedanken. Ganz frei. Und doch tief miteinander verbunden.

Der Kurs besteht aus zwei Teilen: Erst werdet Ihr unter Anleitung tanzen, und später am Abend Euch von der Musik inspirieren lassen: stimmungsvoll, rhythmisch, getragen, energiegeladen, akustisch, elektronisch, vertraut und unbekannt … In einem schönen Saal mit eigener kleiner Bar tanzen wir so gemeinsam in den Mai.