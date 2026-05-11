Fussball WM im Irish Pub

Erlebe die Fußball-WM live im Reader’s Irish Pub – mit großer Stimmung, kalten Drinks und echter Fußballatmosphäre!

Die Fußball-WM live im Reader’s Irish Pub!

Verfolge die spannendsten Spiele gemeinsam mit Freunden, Fans und Fußballbegeisterten in gemütlicher Pub-Atmosphäre. Freu dich auf mitreißende Stimmung, kühle Getränke und echte Stadiongefühle mitten in Göppingen.

Wir übertragen ausgewählte WM-Spiele live auf unseren Screens. Komm vorbei, sichere dir einen guten Platz oder reserviere am besten im Vorraus und erlebe Fußballabende voller Emotionen, Spannung und gemeinsamer Jubelmomente! ⚽🍻