Fussballturnier

Anmelden können sich Hobby- und Firmenmannschaften über den QR-Code.
Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Sportereignis in der Region.
Info
Schönebürgstadion Schönebürgstraße 77 Crailsheim
Sport & Bewegung
ein Tag für große und kleine Fußballfans mit Foodtrucks, Hüpfburg, uvm.
bis
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