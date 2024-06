nothhingspecial | SWEED

nothhingspecial ist eine junge, aufstrebende Künstlerin, die bei ihren Fans für einen authentischen, selbst produzierten Sound bekannt ist. Mit über 1,5 Millionen Streams auf ihrer Debüt-EP mit dem ersten kleinen Streaming-Hit "Find Me at the Bottom of the Ocean" hat sich nothhingspecial schnell einen Namen in der Musikbranche gemacht.

In den letzten zwei Jahren konnte der aufstrebende Indie-Musiker SWEED mit seinem Hit ,Stuck' große Erfolge verzeichnen und hat mit diesem mittlerweile fast 4,5 Millionen Streams erreicht. Während er sich intensiv an seinem neuen Sound und einem kommenden Album widmet, legt er eine etwas ruhigere Release-Phase ein. Seine bisherigen Songs erinnern an die treibenden Indie-Hits der Giant Rooks und zeichnen sich durch tiefgründige Texte gepaart mit tanzbaren Melodien aus. Ob bei Sonnenaufgang oder -untergang, SWEEDs Musik zieht stets die Zuhörer in ihren Bann.

Neben seinem Gespür für eingängige Indie-Hits besitzt SWEED auch eine mystische Aura, die sich in seiner Musik widerspiegelt. Diese einzigartige Mischung aus Zugänglichkeit und Tiefe macht seine Musik zu etwas Besonderem und begeistert Fans und Kritiker gleichermaßen.Dieses Jahr bieten sich dennoch ein paar Momente SWEED Live zu erleben, während er sich weiterhin darauf konzentriert, seinen Sound zu verfeinern und sein kommendes Album zu vervollständigen.