Tembeh | Dolphin Love + Parklücke-Closing-Party mit OGEUX

Tembeh ist eine 21 Jahre alte Sängerin, Songwriterin und Instrumentalistin. Sie ist bekannt dafür, mit ihrer himmlischen Stimme und harmonischen Instrumentierung genreübergreifende Musik zu schaffen. Die klassisch ausgebildete Pianistin und autodidaktische Gitarristin begann mit dem Schreiben und Produzieren von Musik in ihrem Schlafzimmer, und nachdem sie Tausende von Views auf ihren Social-Media-Plattformen gesammelt hatte, begann sie, ihre selbst aufgenommenen EPs unabhängig zu veröffentlichen.

Weite, unendliche Fläche. Es ist sonnig, weit und breit nichts. Aus der Distanz hört man Musik, die immer näher kommt. So beginnt nicht nur der Kurzfilm zur aktuellen EP „Who Speaks Your Mind“ von Dolphin Love, sondern ist auch schon eine gute Beschreibung seiner Musik. 2022 erschien die Debüt EP „999“, die die (Sound)Welt von Dolphin Love vorstellt. Eine Welt voller Extreme und Kontraste. „Ich liebe es wenn es laut und ekstatisch ist, aber auf der anderen Seite brauche ich die Stille und das Nichts, um neue Dinge zu kreieren.“- so Dolphin Love.

Beide EPs entstanden alleine im heimischen Studio - vom Einspielen aller Instrumente bis zum finalen Mix. Es beginnt immer mit der Stimmung und der instrumentalen Idee, der Rest folgt ganz natürlich. Produktionstechnisch kommt er aus dem Hip Hop, dennoch ist die Gitarre im Vordergrund, teilweise sogar mehr als die Stimme, die eher wie ein weiteres Element behandelt wird.

„Ich versuche mich immer wieder herauszufordern und neue Wege in meiner Produktionsweise zu gehen. Dinge anders herum zu machen, um meinen Kopf zu umgehen. Die gleichen Wege langweilen mich oft. Musik zu produzieren ist für mich, wie meinen Kopf zur Ruhe zu bringen, aufzuhören zu denken.“

Die (Sound)Welt strahlt eine Wärme, Leichtigkeit und Aufbruchstimmung aus. Auf der Suche nach etwas Neuem und raus aus dem Alten. So sind die Texte teilweise auch aus der Beobachter Perspektive, denn Dolphin Love beobachtet seine Umwelt und lässt seine eigenen Themen einfließen. In der realen Welt brachte Dolphin Love seine Songs schon auf die Bühne von verschiedenen Festivals, wie Dockville, Fusion oder Appletree Garden oder teilte sie sich mit Jeremias, Zimmer90 und Ätna als Support. Immer mit dabei „Peace & Love“, denn so endet nicht nur jeder Post von Dolphin Love, sondern ist die Atmosphäre, die sich wie ein roter Faden durchzieht.

