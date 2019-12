Future Fashion Tour

Wo kann ich stylische öko-faire Klamotten kaufen? Welchen Textilsiegeln kann ich wirklich trauen? Und was kann ich mit Kleidung machen, die ich nicht mehr trage.

Diesen und vielen weiteren Fragen geht Future Fashion on Tour nach. Interessierte werden auf der Suche nach nachhaltiger Mode in Stuttgart mit einigen Geheimtipps überrascht.

Neben modernen, ökofairen Läden wird auch bei jungen Designer*innen und Modelabels Halt gemacht, die bspw. Reststoffe der Textilindustrie nutzen und im eigenen Laden nähen. Second Hand Shops, Concept- sowie Pop Up Stores gehören zum Programm dazu. Natürlich wird bei der Tour auch darüber gesprochen, warum ein Umdenken beim Textilkonsum Sinn macht. Wie wasserdicht muss beispielsweise eine Regenjacke wirklich sein und was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Was passiert mit ausgedienten Kleidungsstücken? Und ist Baumwolle besser als Polyester?

Die Future Fashion Tourguides zeigen Ihnen, wo und wie nachhaltiger Kleidungskonsum in Stuttgart möglich ist und freuen sich, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen.