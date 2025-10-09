Nach zahlreichen Festival- und Support-Shows für u.A. Mehnersmoos, Maeckes, Nand und Die Orsons, geht Future Franz mit seinem zweiten Album ‚Magic‘ auf Solo-Tournee.

Spätestens seit seinem Debüt-Album ‚Normal‘ mit Hit-Single ‚Raucher‘ is Future Franz kult. King Franz – wie ihn seine Fans auch nennen – ist der König des subversiven Humors. Inspiriert von Frank Zappa und Die Kassierer, irgendwo zwischen Beatles mit Heinz Strunk als Leadsänger. Textlich wie musikalisch prallen hier Gegensätze aufeinander und verschmelzen zu etwas völlig Neuem.

Future Franz kann man nicht erklären – man muss ihn fühlen. Oder eben nicht, nur verpasst man dann großartige Kunst.

Erlebt die komplette Future Franz Magie 2025 live in eurer Stadt.