Future Palace aus Berlin belegen seit Jahren, dass Post-Hardcore kein Label mit Grenzen sein muss, sondern ein Raum voller Möglichkeiten ist. In der Musik von Sängerin Maria Lessing, Gitarrist Manuel Kohlert und Schlagzeuger Johannes Früchtenicht peitschen die wütendsten Ausbrüche der Verzweiflung gegen die leisesten Momente der Resignation, satte Instrumentals treffen auf epochale Elektronik-Produktionen, markerschütternde Schreie kontrastieren mit tragender Melodik.

Future Palace versinnbildlichen mit ihrer stets wendungsreichen künstlerischen Anlage die Hochs und Tiefs des menschlichen Lebens, die in ihren Songs stets die zentralen Themen bilden. Die Band schafft intensive Einblicke in die Untiefen innerer Kämpfe und erzählt über Themen mentaler Gesundheit, die gesellschaftlich nach wie vor viel zu stark tabuisiert sind.

In den letzten Jahren haben sich Future Palace zu einem der spannendsten Alternative-Metal-Acts Europas entwickelt, getragen von ihrer intensiven Live-Energie und einer stetig wachsenden internationalen Fanbase. Ihre jüngste Nordamerika-Tour markierte das erste große Abenteuer der Band jenseits des Atlantiks, erhielt begeisterte Kritiken und erweiterte ihre globale Reichweite deutlich. In Europa setzte ihre letzte Headline-Tour neue Maßstäbe, mit zahlreichen ausverkauften und hochverlegten Shows.

Jetzt schlagen Future Palace ein neues Kapitel auf: Mit Deep Blue, dem Titel ihrer neuen Single. 2026 werden sie zu ihrer bislang umfangreichsten Headline-Tour aufbrechen. Die Deep Blue Tour umfasst 29 Shows in 15 Ländern und erweitert ihre Präsenz in Europa mehr als je zuvor.

Mit einem stetig wachsenden Katalog, steigenden Streaming-Zahlen und einer global expandierenden Fangemeinde treten Future Palace in ihre bislang ambitionierteste Phase ein.