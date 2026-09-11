Die „Fuzzy Fairies“ gründeten sich im Oktober 2025 als Newcomer Band im Stuttgarter Raum.

Die Songs stammen aus einer längeren Singer/Songwriter Historie. Antonia Mahr (Lead Gesang, Piano & Gitarre) komponiert die englischen und deutschen Lieder seit einigen Jahren und trat mit ihnen bisher nur solistisch auf.

Doch jetzt - Endlich! - Mit den Fuzzy Fairies zusammen, fusionieren verschiedene Stilrichtungen zu einem vielseitigen Sound, der jeden Song wachsen lässt. Zwischen Jazz, Soul, Rock, Folk und Reggae Einflüssen verschmelzen die Popsongs zusammen mit dem Cello (Irma Altmann), den Vocals (Anna Ritter), dem Groove (Jogi Traub) und dem Schlagzeug (Johannes Spohr) zu einem mitreißenden Klangerlebnis.

Was als Ausdrucksmittel von privaten Erlebnissen, Erfahrungen und Gefühlen begann, wurde zu Liedern, dessen Themen wir alle nur zu gut kennen: Von Herzschmerz- und Lovesongs über politische und gesellschaftskritische Lieder interpretieren Fuzzy Fairies jeden Song neu und geben ihm Substanz und ein Fundament zum Mitfühlen.