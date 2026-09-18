Gärtnerhof Jeutter Vortrag: Garten aufräumen - ja oder nein?

Der Vortrag zeigt, welche Gartenarbeiten im Herbst wirklich sinnvoll sind, wie Pflanzen gut durch den Winter kommen und wie man dabei gleichzeitig Insekten und andere Tiere unterstützt.

Im Herbst fragen sich viele, welche Gartenarbeiten jetzt sinnvoll sind: Rosen schneiden, Stauden kürzen oder einfach abwarten? In seinem Vortragerklärt Martin Jeutter, wie ein gelassener Umgang mit dem Gartenherbst gelingt.

Er erklärt, was Pflanzen jetzt wirklich brauchen, wie der Garten gut durch den Winter kommt – und wie man dabei gleichzeitig Insekten und andere Tiere unterstützt.