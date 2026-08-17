Workshop: Biodiversität und Habitate im Garten

Natürliche Lebensräume für Insekten im eigenen Garten schaffen

Garten ist mehr als Gestaltung – er kann Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere sein. Der Workshop zeigt praxisnah, wie ökologische Strukturen in die Planung integriert werden.

Staudenflächen, Wildbienen-Nisthilfen und Habitate aus Holz, Lehm und Stein fördern die Artenvielfalt. Theorie und Praxis greifen ineinander: Es wird geplant, gebaut und bepflanzt – ergänzt durch Grundlagen zu Pflanzenauswahl, Boden, Pflege und CO₂-Speicherung.