Gärtnerische Führung im Blühenden Barock – Der Staudengarten erwacht

Erleben Sie die vielfältige und imposante Blütenpracht im Blühenden Barock einmal mit den Augen eines Gärtnermeisters. Erfahren Sie keine langweiligen Fakten sondern Interessantes und Wissenswertes über den Blütenzauber im Blühenden Barock. Mit jahreszeitlichen Schwerpunkten sind die Führungen immer aktuell, und sicher haben die Experten auch den einen oder anderen Tipp für Sie parat.

Treffpunkt und somit auch Ausgangspunkt der heutigen Führung ist der Haupteingang des Blühenden Barocks in der Schorndorfer Straße. Dort wird unser Gärtnermeister und Gartenprofi Franz Armbruster bereits auf Sie warten, um Sie auf eine spannende und informative Reise durch das Blühende Barock zu entführen. Der Staudengarten erwacht - Die ersten Stauden strecken ihre Triebspitzen schon im Frühjahr aus der Erde und wechseln sich mit ihren Artgenossen den ganzen Sommer über, mit einem herrlichen Angebot an Farben und Formen, bis in den späten Herbst hin ab. Ein Thema, dass dem sich kein ambitionierter Hobbygärtner verschließen darf. Doch was alles bei der Pflanzung, der Pflege und der Düngung zu beachten ist, bleibt vielen ein Rätsel. Nicht so den Teilnehmern der heutigen Führung, denn unser Gartenprofi verrät gerne seine ganz besonderen Tipps.

Schauen doch auch Sie einmal vorbei, wenn einer unserer Referenten sein fachkundiges Wissen mit unseren Besuchern teilt. Selbstverständlich steht Ihnen der Referent während oder nach der Führung auch bei anderen Gartenfragen zur Verfügung, welche nicht zwingend mit dem Themenschwerpunkt verbunden sind.

Eventuelle Änderungen erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/veranstaltungskalender

Eintritt:

gültige Eintrittskarte zum Blühenden Barock erforderlich / kein zusätzlicher Eintritt