Gärtnerische Führung im Blühenden Barock – Rasenpflege

Erleben Sie die vielfältige und imposante Blütenpracht im Blühenden Barock einmal mit den Augen einer Gärtnermeisterin. Erfahren Sie keine langweiligen Fakten sondern Interessantes und Wissenswertes über den Blütenzauber im Blühenden Barock. Mit jahreszeitlichen Schwerpunkten sind die Führungen immer aktuell, und sicher haben die Experten auch den einen oder anderen Tipp für Sie parat.

Treffpunkt und somit auch Ausgangspunkt der heutigen Führung ist der Haupteingang des Blühenden Barocks in der Schorndorfer Straße. Dort wird unser Gartenprofi Alexandra Wizemann bereits auf Sie warten, um Sie auf eine spannende und informative Reise durch das Blühende Barock zu entführen. Wann ist die beste Zeit für die Düngung, den ersten Schnitt oder die Bewässerung meiner Rasenfläche? Was muss ich beachten?

Auf all diese und selbstverständlich auch viele weitere Fragen erhalten Sie bei der heutigen Führung die passende Antwort. Zudem gibt es für Sie als Teilnehmer zusätzlich einige Tipps zum Anlegen einer bunten Blumenwiese, die viel Nahrung für unsere Bienen und Schmetterlinge bietet, und so in keinem heimischen Garten fehlen sollte.

Eventuelle Änderungen erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/veranstaltungskalender

www.blueba.de

Eintritt: gültige Eintrittskarte zum Blühenden Barock erforderlich / kein zusätzlicher Eintritt