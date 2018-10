Kürbis-Schlachtfest

Nun geht es dem riesigen Gemüse an den Kragen bzw. an den Stiel.

Seit den Kürbiswiegemeisterschaften Anfang Oktober konnte man die großen Siegerkürbisse nun täglich im Blühenden Barock bestaunen. Doch nun geht es dem riesigen Gemüse an den Kragen bzw. an den Stiel!

Bestaunt werden kann das Innere der Riesengewächse, wenn die Kürbiszüchter ihre eigenen Früchte aufschneiden, um an die Kerne fürs nächste Jahr zu gelangen.

Dieser Event stellt gleichzeitig die Chance für die Ausstellungsbesucher dar, ebenso an das Saatgut zu kommen. Werden einzele Samen später im Internet zu Preisen von 50 bis 500 EUR gehandelt, so könnte an diesem Tagdas Saatgut direkt vom Züchter deutlich günstiger zu bekommen sein. Je nach Züchterlaune und Sameninhalt im Kürbis gibt es manchmal auch Saatgut geschenkt.

Das Kürbisschlachtfest beginnt am Sonntag, den 04.11.2017, um ca. 12.00 Uhr direkt bei der Kürbisgastronomie. Es wird also nicht nur ein Fest für alle Hobbyzüchter, die nun die Samen kaufen können, sondern auch für alle Zuschauer, die einmal einen Blick ins Innere der Kürbisse werfen möchten. Möglicherweise lässt sich ja der eine oder andere animieren - denn die Kürbiszucht ist nicht all zu schwer... 100 Tage, viel Wasser, das richtige Know-How und ein bisschen Liebe und viel Glück braucht es ... und schon hat man die Chance auf einen großen Kürbis.

Wer noch ein paar Tipps von den Profis haben möchte, der kann sich TRatschläge und Pflegeanleitungen von den erfahrenen Züchtern erfragen. Also nichts wie hin, die letzten Tage des goldenen Herbstes erleben und beim Kürbisschlachtfest im BlüBa live dabei sein.