Das Gässlesrap Kollektiv treibt nun seit 2017 sein Unwesen auf knarzigen Jazz Samples, treibenden Drum Loops und schafft es dabei den schwäbischen Lebensführungsstil auf 4 Takte reduziert zum Besten zu geben.

In einer Zeit, in der es wenig gute Exempel für schwäbische Mundart in der Popkultur gab, sah es das Kollektiv als Aufgabe in der Szene mit Wortwitz und schnellen, abwechslungsreichen Flows Aufmerksamkeit zu erregen.