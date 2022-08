Volksrock aus dem Ländle…

Partymusik in schwäbisch, eine Mischung aus Volksmusik und Schwabenrock. Der Titelsong „Do be i dahoim“ ihres Debüt-Albums etabliert sich als Partyhit, das zugehörige Musikvideo produziert das SWR Fernsehen, eine wiederholte Einladung zur Fernsehsendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ schließt sich an. Auch das neue Album ist ein Partyrenner. Das Sextett aus dem Gäu ist einzigartig und originell, gute Stimmung garantiert, zünftig und rockig. Es wird getanzt, gesungen, gefeiert. Gäumoggel ist Volksrock!