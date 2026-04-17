Am 09. und 10. Mai findet in der Gartenanlage „Seewiesen“ zwischen Endersbach und Strümpfelbach das traditionelle Göckelesfest in den Seewiesen statt.

Am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr gibt es knusprige Göckele vom Grill, leckeren Schweinebauch, Grillwürste, Pommes und Kartoffelsalat zum Essen. Natürlich ist auch für Durstlöscher gesorgt. Im Vereinsheim gibt es außerdem eine reichhaltige Kuchentheke und Kaffee.

Wir heißen Sie in unseren Gärten herzlich willkommen und freuen uns auf Ihren Besuch. Bei schlechterem Wetter finden Sie ausreichend Platz in unserem Gemeinschaftshaus.