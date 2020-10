Auch in diesem Jahr wäre es schön gewesen: Die chocolART, eines der größten und schönsten Winterevents in Deutschland, in Tübingen: Feinste Schokoladen in der ganzen Stadt, Feiern, Flanieren, Genießen gemeinsam mit vielen anderen Menschen. Das wird leider nicht funktionieren. Corona oblige: Auch die chocolART muss Abstand halten und nimmt deshalb Abstand von dem ganz großen Schokoladenmarkt in der Tübinger Altstadt.

Unter dem Motto „Gönn dir...Tübinger chocoZEIT“ bieten lokale Anbieter aus Handel, Gastronomie, Hotellerie sowie Kunst und Kultur die unterschiedlichsten Aktionen rund um das Thema Schokolade und feine kulinarische Schokoladenspezialitäten an. Schokomenüs und Schokokunst, Ausstellungen und Stadtrundgänge, schön gestaltete Schaufenster und viele andere Aktionen zum Zuschauen, Mitmachen und Genießen finden über die ganze Stadt verteilt statt - luftig wie eine Mousse au Chocolat.

Die chocoZEIT wird den ganzen Advent über dauern, dabei ist eine Schwerpunktwoche vom 30.11. bis zum 6.12. geplant, sodass man sich pünktlich zum Nikolaustag mit vielen schokosüßen

Köstlichkeiten eindecken kann.

Anstelle des traditionellen, großen Schokomarktes wird in Tübingen eine feine, neue Schokoerlebniswelt geschaffen. Die schöne Altstadt mit ihren vielen außergewöhnlichen und liebenswerten Geschäften, ihrer vielfältigen Gastronomie und dem üppigen Kulturangebot aus Museen, Ausstellungen, Film, Musik und Theater bietet dazu die perfekte Kulisse und wartet nur darauf, neu oder wieder entdeckt zu werden.

Viele spannende, unterhaltsame, leckere Programmpunkte sind in Planung und werden schon bald auf www.chocolART.de veröffentlicht.