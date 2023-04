Gönningen. Eine baugeschichtliche Erkundung

Die Begehung des geschichtsträchtigen Stadtbezirks Gönningen mit seiner nicht unbedeutenden mittelalterlichen Geschichte und der Vergangenheit als Samenhändlerdorf hat zum Ziel, das außerordentliche bauhistorische Erbe in den Mittelpunkt zu rücken. Gelungene Erhaltungsbeispiele aber auch problematische Objekte und ihre Geschichte kommen zur Sprache. Der Rundgang schließt an die Tagung des Geschichtsvereins in Gönningen „Das bauliche Erbe unserer Dörfer“ im Oktober des vorigen Jahres an