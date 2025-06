Göppingen spielt!

Die Innenstadt wird zum Spielfeld!

In und um die City-Geschäfte heißt es in der ersten Ferienwoche auch in diesem Jahr wieder „Komm, spiel, rate und rätsel mit!“ Und so viel sei vorab verraten: Es wird wieder spannend für die kleinen Abenteurer…

Egal ob Klitzeklein, Klein, oder schon etwas größer: Mitmachen kann jeder!

In rund 20 verschiedenen Geschäften in und um die City warten kleine Rätsel oder Aufgaben auf Euch. Für jede gelöste Aufgabe erhaltet Ihr einen Stempel. Sammelt möglichst viele Stempel und gewinnt einen der tollen Preise.

Ein vielfältiges Programm für die ganze Familie wartet auf Euch.