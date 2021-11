Göppinger Advent (von 25.11.2021 bis 22.12.2021)

Göppinger Weihnachtsmarkt findet mit neuem Konzept statt. Besucher der Göppinger City dürfen sich freuen: Vom 25.11. bis 22.12.2021 kann man beim „Göppinger Advent“ auf mehreren Plätzen der Innenstadt das weihnachtliche Ambiente genießen.

Beschreibung

Lichterglanz auf vielen Plätzen

Anders als in den Vorjahren findet das Marktgeschehen nicht nur auf- und rund um den Marktplatz statt, sondern wurde bewusst räumlich entzerrt. Auf die bewährt romantische Stimmung zum Weihnachtseinkauf, die viele im Vorjahr schmerzlich vermisst haben, muss man dennoch nicht verzichten. Dafür sorgen festlich geschmückte Bäume, Lichterglanz und Buden mit kulinarischen Köstlichkeiten auf zahlreichen Plätzen der Innenstadt. Sowohl der Kornhausplatz, der Schlossplatz, als auch der Bereich rund um die untere Marktstraße und der Marktplatz laden mit einem vielfältigen Angebot zum Verweilen ein. Ein eigens angepasstes Hygienekonzept gewährt dabei die höchstmögliche Sicherheit für die Besucher. Getreu dem Motto „Besondere Umstände, erfordern besondere Maßnahmen“ hat die göppingercity e.V. als Veranstalter also alles möglich gemacht, in diesem Jahr einen Markt durchführen zu können.

Bewährtes Angebot und kulinarische Vielfalt

Umso glücklicher ist man, dass fast alle der bewährten Beschicker und Gastronomen wieder mit dabei sind. Neben den klassischen Warenständen, die am bekannten Platz entlang der unteren Marktstraße stehen, sorgen wieder zahlreiche, größtenteils lokale Gastronomen für Genuss-Momente inmitten der oft stressigen Vorweihnachtszeit. Und damit auch jeder seinen Lieblings-Gastronomen findet, weisen Schilder den Besuchern den Weg. Ein Abstecher lohnt sich in jedem Fall, denn jeder Platz besticht durch ein eigenes, weihnachtliches Ambiente und Angebot. Was es wo zu entdecken gibt, darüber informiert ein Booklet zum Göppinger Advent. Dieses liegt ab Mitte November in den Geschäften der City aus.

Lange Einkaufsnacht am 3. Dezember

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist die lange Einkaufsnacht. Um ihren Kunden einen möglichst stressfreien Weihnachtseinkauf zu ermöglichen, sind zahlreiche Geschäfte am Freitag, 3. Dezember bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem werden viele ihre Öffnungszeiten in der Vorweihnachtszeit ohnehin wieder verlängern. Und weil nach so einer erfolgreichen Einkaufstour ein Punsch in gemütlicher Runde nicht fehlen darf, haben auch die Marktstände an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet.

Ansonsten setzt man auch in diesem Jahr auf Bewährtes, soweit möglich. So soll in zahlreichen Geschäften der City wieder die beliebte Weihnachts-Wunschbox aufgestellt werden, mit der man seinen Liebsten, oder Bedürftigen, einen Wunsch erfüllen kann. Infos dazu gibt es ebenfalls im Veranstaltungs-Booklet sowie natürlich in allen teilnehmenden Geschäften.

Öffnungszeiten "Göppinger Advent"