Göppinger Biertage

Bei den Göppinger Biertagen wird so ziemlich alles an Bierkultur angeboten, was zu einem schmackhaften Bierfest gehört. Aufgeteilt in 4 Schänken gibt es Hell, Original und Spezial, dann den Ausschank der Weizenbiere, den Pilsstand mit Pils, Naturtrüb und Dunkel und natürlich noch den Bockbierstand mit Bock, Radler und alkoholfreiem Bier.

Dazu gesellt sich auch eine kleine Auswahl an nationalen und internationalen Gerstensäften. Die ca 40 Bierspezialitäten werden in speziellen 0,3 und 0,5 Bier-Gläsern ausgeschenkt und an der Theke serviert. So können die unterschiedlichen Sorten verkostet und gegenübergestellt werden.

Fachsimpeln ist erlaubt und darf auch in unserem Gewinnspiel – dem BIER-STAR-AWARD- dokumentiert und bewertet werden. 1 Stern = „es geht so“ und 3 Sterne gibt es nur für die wirklichen Köstlichkeiten. Zu gewinnen gibt es mehrere Bierkörbe und 1 Magnum-Flasche…. mit Bier natürlich. Wer darüber hinaus noch spezielleren Gerstensaft kosten möchte oder noch nicht seinen Geschmack getroffen hat, der wird sicherlich an der 5. Station, dem Spezial-Bier-Pavillon, mit Craft-Beer, den leckersten Biercocktails und erlesenen Bierschnäpsen fündig.

Für den Hunger darf selbstverständlich die Küchenabteilung auf dem Hopfenfest nicht fehlen. Dort gibt es Leckeres vom Grill und aus der Pfanne mit und ohne Fleisch, Mildes und Herzhaftes sowie variationsreiche Spezialitäten, die zum Thema Bier passen… Alles in allem also ein äußerst interessanter Streifzug durch die facettenreiche Bierwelt in Sachen Speis und Trank... ganz nach dem Motto: Leidenschaft für Gerstensaft! Die reichhaltige Genuss-Kulinarik wird von ganz unterschiedlichen Live-Bands eingerahmt und wechselt täglich zwischen Rock, Blues, Evergreens und zurück. Die Biertage finden jährlich auf dem Schlossplatz in Göppingen statt... und zwar immer zur Zeit der Hopfenernte: Mitte/Ende August!