Göppinger Frühling

Zum 20. Mal verwandeln wir die City in eine bunte Vergnügungsmeile

Wenn die Tage wieder länger werden und die Temperaturen steigen, feiern wir den anstehenden Frühling mit einem bunten Rummel inmitten der City. Bereits zum 20. Mal laden Sie ein, sich bei einem Ausflug in die Innenstadt auf die die neue Jahreszeit einzustimmen. Für Familien ist einiges geboten an diesen Tagen in der Innenstadt! Auf große und kleine Besucher warten beliebte Fahrgeschäfte ebenso, wie einige neue spannende Attraktionen, Spaß für jedes Alter ist garantiert. Und weil so viel Erlebnis bekanntlich hungrig macht, sorgen zahlreiche Imbiss-Leckereien wie Rote, Pommes, Pizza und Co. dafür, dass garantiert keiner hungrig nach Hause geht. Auch Liebhaber ausgefallenerer Spezialitäten werden fündig…. Und nicht nur das: Beim Shopping mit der Familie am verkaufsoffenen Sonntag gibt es tolle Aktionen und Angebote um die Garderobe oder Haus- und Heim frühlingsfit zu machen.

Lassen Sie sich also überraschen, was dieser Frühling so für Sie zu bieten hat.

Öffnungszeiten:

Täglich: 11 bis 20 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag (Sonntag, 29. März 2026; 13:00-18:00 Uhr)