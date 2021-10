Göppinger Netzwerkfrühstück für Gründer, Start-ups und junge Unternehmen

Wichtige Netzwerkveranstaltung für Gründungswillige und junge Unternehmen im Kreis Göppingen. Das Netzwerkfrühstück in Göppingen bietet die Möglichkeit, sich über Themen rund um die Existenzgründung auszutauschen - es werden Erfahrungen weitergegeben und Kontakte geknüpft.

So können Kunden gewonnen und gehalten werden

Das Thema Kundenansprache steht beim nächsten Netzwerksfrühstück für Gründerinnen und Gründer am Donnerstag, 23. September 2021 auf dem Programm. Ab 8 Uhr laden die Kreishandwerkerschaft Göppingen und die Handwerkskammer Region Stuttgart zum Netzwerkfrühstück neben den Gründern auch junge Unternehmer ins Haus des Handwerks in der Stuttgarter Straße 75 in Göppingen ein. Sollte dies pandemiebedingt nicht möglich sein, findet die Veranstaltung online statt.

Den Impulsvortrag hält Uli Korn M. A., twist Consulting, Rudersberg. Er gibt wertvolle und praxisnahe Tipps zur richtigen Kundenansprache, Kundengewinnung, zu PR und Werbung. Denn mit einer überzeugenden Positionierung und einer klaren Strategie kann die Grundlage für den Markterfolg gelegt werden. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gedankenaustausch.

Die Veranstaltung ist nicht nur für Gründungswillige gedacht, sondern auch für bestehende junge Unternehmen aus dem Kreis Göppingen, die nicht länger als drei Jahre am Markt sind. Jedes Frühstück wird von einem Impulsvortrag begleitet. Die Inhalte richten sich nach den Bedürfnissen der Mitglieder. Beim Netzwerkfrühstück geht es vor allem darum, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und in lockerer, morgendlicher Atmosphäre persönliche Kontakte zu knüpfen. Interessierte dürfen ihre Visitenkarten und Flyer mitbringen. Wichtige Ansprechpartner zum Thema Existenzgründung aus dem Kreis Göppingen, wie zum Beispiel Banken, Kammern oder Wirtschaftsförderer stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Treffen finden je nach aktueller Lage entweder online oder live statt - Bei Interesse bitten wir Sie, sich hier zu erkundigen: Hotline 07161 650 9305

Info:

Das Netzwerkfrühstück für Gründer, Start-ups und junge Unternehmen ist eine gemeinsame Initiative von Agentur für Arbeit, Kreissparkasse Göppingen, Wirtschaftsförderung der Stadt Göppingen, Kreiswirtschaftsförderung, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer Region Stuttgart, NWZ Neue Württembergische Zeitung, Volksbank Göppingen, Volkshochschule Göppingen, Wirtschaftsjunioren Göppingen, Senioren der Wirtschaft, WIF Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH und der IHK-Bezirkskammer Göppingen.