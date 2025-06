Göppinger Orgelsommer 2025 - Stephan Debeur (Weingarten)

Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen beim traditionellen Orgelsommer.

​Erfreulicher Weise hat die katholische Kirchengemeinde in

Göppingen nach längerer Suche einen neuen Kirchenmusiker gewinnen können. Eine

wunderbare Gelegenheit in musikalischen Angelegenheiten ökumenisch zu denken.

Der Orgelsommer bietet dafür eine wunderbare Gelegenheit und so findet eines der drei Konzerte in St. Maria statt, gestaltet von Norbert Englbrecht, der in diesem Rahmen sein Antrittskonzert in Göppingen gibt.

Außerdem findet der Orgelsommer eine Woche früher als sonst

statt, da die Hopfenernte und damit das Bierfest Göppingen sonst mit der Reihe kollidieren würde.